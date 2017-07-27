27.07.2017 15:51:08
Kahramanmaraş'ta otobüs tıra çarptı: 1 ölü, 26 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 50. kilometresinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Oral'ın (44) kullandığı 21 BH 963 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden sürücüsü belirlenemeyen 31 YS 476 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, ağır yaralanan muavin Süleyman Dorudemir (25) kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü ile 25 yolcu Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.