20.02.2017 23:43:31

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan 8 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) â€' Kahramanmaraş'ta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı eşyaların arasından kına çıkması dikkat çekti.

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KAHRAMANMARAŞ (İHA) â€" Kahramanmaraş'ta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı eşyaların arasından kına çıkması dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı ikametten hırsızlık yapan Özgür A. (25), Hamza A. (20) ve S.Y. (16) ile iş yerinden hırsızlık yapan Fatih D. (25), Harun B. (24) ve İ.Ç. (17) yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Mehmet Salih D. (39) ile yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacı Mehmet K. (33) de gözaltına alındı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinden çalınmış olan 1 adet TV, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet cep telefonu, bir miktar para ile muhtelif gıda maddeleri ele geçirildi. Çalınan eşyaların arasından 4 kutu kınanın çıkması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.