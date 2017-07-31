31.07.2017 21:19:18
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.