31.07.2017 21:19:18

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.