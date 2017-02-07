07.02.2017 20:33:04

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den tutuklanan asker sayısı 10'a çıktı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 24 askerden 10'u tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 24 askerden 10'u tutuklandı.Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ve FETÖ'nün askeri yapılanma ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 askerden bir uzman çavuş serbest bırakılırken, 4 astsubay adli kontrol kararıyla salıverildi. 1'i teğmen, 5 astsubay toplam 6 asker ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Gözaltına bulunan 9 asker ise yarın adliyeye sevk edilecek.