31.01.2017 20:00:54

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 mühendis tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis tutuklandı.Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve örgütün haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı da belirlenen DSİ Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli 3'ü orman, 1'i bilgisayar olmak üzere 4 mühendis çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.