06.02.2017 21:56:21

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 asker tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 asker tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 asker tutuklandı.Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 33 adrese yönelik şafak operasyonunda bir subay, 21 astsubay ile 2 uzman çavuş ikametlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 24 askeri personelinden 9'unun adliyede işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 5 asker adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4 astsubay tutuklanarak cezaevine konuldu.