07.02.2017 18:59:08

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 11 polis tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elbistan ve Afşin ilçelerinde yapılan operasyonda, kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen ve örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullandıkları tespit edilen 11 polis, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.