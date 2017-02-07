SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 11 polis tutuklandı
07.02.2017 18:59:08

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 11 polis tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elbistan ve Afşin ilçelerinde yapılan operasyonda, kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen ve örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullandıkları tespit edilen 11 polis, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 100 0’i aşkın alıntı yer alıyor.
07.02.2017 19:55:41
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 29 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
07.02.2017 19:38:14
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarın toz taşınımı beklendiği bildirildi.
07.02.2017 19:28:21
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcısının tedbiren açığa alındığını açıkladı
07.02.2017 19:14:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.
07.02.2017 19:02:55
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkındaki soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
07.02.2017 19:01:56
Gaziantepspor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı
Gaziantepspor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bruno Mota ve Daniel Kolar ile anlaşarak yollarını ayırdı.
07.02.2017 17:33:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları