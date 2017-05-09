09.05.2017 21:35:20

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 11 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve Göksun ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem emniyet yapılanması ile ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.