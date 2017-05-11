11.05.2017 11:55:45

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş, iki saat içerisinde iki kez sallandı.

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Kahramanmaraş, iki saat içerisinde iki kez sallandı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.13'te merkez üssü Afşin ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk deprem şokunun ardından saat 10.57'de 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Her iki sarsıntıda can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.