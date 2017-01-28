29.01.2017 01:05:12

Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında 4049 şahıs sorgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde 50 bin 896 polisin katıldığı asayiş uygulamasına Kahramanmaraş'ta 4049 şahıs sorgulandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde 50 bin 896 polisin katıldığı asayiş uygulamasına Kahramanmaraş'ta 4049 şahıs sorgulandıUygulamaya Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli güven timleri, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, çevik kuvvet, özel harekat, yunus timleri, trafik ekipleri başta olmak üzere 900 polis katıldı. Yapılan huzur operasyonunda, değişlik suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde dur ihtarına uymayan bir araç yakalandı ve sürücüsüne ceza kesildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 kişi, alkollü araç kullanmaktan 3 kişi yakalanırken 8 araçta trafikten men edildi. 32 araca toplamda 14 bin 541 TL trafik cezası kesildi.251 iş yeri kontrol edildi. Yapılan aramalarda 1 muşta,1 sustalı bıçak ele geçirildi. Bıçakla yaralama olayına karışan 4 şahıs 2 adet tüfekle ele geçirildi.7 bayanı kayıt dışı çalıştıran bir iş yerine idari işlem yapıldı.3 kahvehane sahibine de ruhsatız iş yeri çalıştırdığı için ceza tatbik edildi.