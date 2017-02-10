11.02.2017 01:17:37

Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 'Türkiye Güven-Huzur (3)' uygulaması kapsamında Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 bin kolluk kuvveti görev aldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulaması kapsamında Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 bin kolluk kuvveti görev aldı.Türkiye genelinde yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla 81 ilde yapılan dev asayiş uygulamasında Kahramanmaraş'ta onlarca kişi sorgulandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görevli yaklaşık 2 bin görevlinin yaptığı kontrollerde; vatandaşların üst araması yapılırken, işyerleri tek tek kontrol edildi. Uygulamalarda şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler üzerinde trafik kontrolü yapıldı.