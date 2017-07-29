29.07.2017 22:03:38

Kahramanmaraş'ta 50 yıldır meyan şerbeti satıyor

50 yıldır meyan şerbeti satan Mehmet Hacı, dedesinden kalan mesleğini sürdürerek sıcak yaz günlerinde insanları serinletiyor.



Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinde meyan şerbeti yoğun bir şekilde tüketiyor. Kahramanmaraş'ta tam 50 yıldır meyan şerbeti satan 63 yaşındaki Mehmet Hacı, Kahramanmaraşlılara hizmet vermekten oldukça memnun. Mehmet Hacı, "Bu meyan içilir beyler, buradan bal akıyor beyler, ballı meyan" diye söylediği namelerle, kafasında fesi ve sırtına aldığı tulumbayla meyan şerbeti satıyor.



Günlük olarak ortalama 4 tulumba meyan şerbeti sattığını söyleyen Mehmet Hacı, "Avrupa bunu bizden alır kola yapar bize geri satar. Bizde yazın meyan satıyoruz, insanları serinletiyoruz güzel bir şekilde. 3-4 tulumba satıyorum günlük olarak, kendimizi yormadan yavaş yavaş idare ediyoruz. Ben 50 yıldan beri yaparım bu işi, dede baba mesleğidir" diye konuştu.



Kahramanmaraşlılar da meyan şerbetinin birçok faydası olduğunu söyleyerek, hem şifa niyetine hem serinlemek için meyan şerbeti içtiklerini belirtiyor.





