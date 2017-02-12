Kahramanmaraş'ta 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta bir eve yapılan operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta bir eve yapılan operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde bir ikamete Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçacağı sigara ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan Y.A. isimli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.