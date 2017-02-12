12.02.2017 20:02:56

Kahramanmaraş'ta 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir eve yapılan operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Kahramanmaraş'ta bir eve yapılan operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde bir ikamete Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 4 bin 60 paket gümrük kaçacağı sigara ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan Y.A. isimli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.