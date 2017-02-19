19.02.2017 17:50:06

Kahramanmaraş'ta 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde yapılan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda, Kahramanmaraş'ta 24

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde yapılan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda, Kahramanmaraş'ta 24 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, 18 Şubat 2017 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 243 hedef adreste yapılan aramada, aranan 53 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 53 kişiden 24'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.(Muhammet Özer / İHA)