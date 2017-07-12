12.07.2017 14:48:33

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Kütahya'da jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu şehit olan jandarma er Çınar Taş'ın cenazesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma er Çınar Taş, kullandığı Kütahya Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu kamyonet ile merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada, jandarma aracının sürücüsü Taş, olay yerinde şehit oldu.



Cenazesi dün Afşin ilçesine getirilen Çınar Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Afşin'e 33 kilometre mesafedeki baba ocağı Kaşanlı Mahallesi'ne getirildi. Kaşanlı Cemevi'nde düzenlenen törende şehit er Çınar Taş'ın özgeçmişi okundu. Şehidin annesi Fatma Taş, oğlunun ardından Kürtçe ağıtlar yaktı. Askere gitmeden önce Menekşe Tabak'la nişanlanan Çınar Taş'ın naaşı Kaşanlı Mahallesi mezarlığına defnedildi.



Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ve çok sayıda vatandaş katıldı.