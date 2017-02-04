04.02.2017 23:31:46

Kahramanmaraş'ın damak tadı tam not aldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü 3. yemek yarışması sonuçlandı.

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü 3. yemek yarışması sonuçlandı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali'nde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı.Yemek Programı Sunucusu Elif Korkmazel'in sunduğu yemek yarışmasında Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler.Kahramanmaraş Mutfağına özgü yemeklerin yarıştığı yarışmada bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bunu geleneksel hale getireceklerini ifade ederek: "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Yemek Yarışmamızı geleneksel hale getireceğiz. Burada yarışmaya katılan tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı'nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş Mutfağına özgü ne kadar yemeğimiz varsa bu kitapta toplayarak bir kaynak eser meydana getireceğiz. Kahramanmaraş'ın gastronomi alanında çok daha büyük bir çeşide, damak tadına hitap ettiğini ama yeterince de hak ettiği değeri alamadığını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve inşallah, Kahramanmaraş'ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir, Rafet İnce, İsmail Ay,Arif Aktürk, Cavit Ünal, Nevin Halıcı ve Özlem Mekik'ten oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi.Yarışmada Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a aşçı önlüğü giydirerek, plaket verdi ve teşekkür etti.AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğu, İmran Kılıç ve İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kılıç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasemin Ayranpınar ile diğer ilgililerin katıldığı yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altın verildi.Dereceye girenlerin ödüllerini AK Parti Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kadın kolları Başkanı Ayşe Kılıç, Milletvekili İmran Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un eşi Derya Erkoç tarafından takdim edildi.