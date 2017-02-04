04.02.2017 16:03:23

Kahramanmaraş'a kayak merkezi müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin 2 bin 100 metre rakımdaki Yedikuyular mevkinde gerçekleştirdiği kar festivalinde, kayak merkezi müjdesi verdi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin 2 bin 100 metre rakımdaki Yedikuyular mevkinde gerçekleştirdiği kar festivalinde, kayak merkezi müjdesi verdi.Karların erimesiyle birlikte Nisan ayında kayak merkezinin çalışmalarına başlanacağını söyleyen Başkan Erkoç, "Bu yıl kış çok bereketli geçiyor. Geçen yıl Türkiye'nin en kurak ili idi Kahramanmaraş. Çok az bir yağış aldık ve kurak bir yaz geçirdik. Ama hamdolsun bu yıl çok yoğun bir kar yağışı var. İnşallah 2017 yılında bu sıkıntıları yaşamayacağız. Yedikuyular, Kahramanmaraş'ımızın çok önemli bir zenginliği. Kahramanmaraş'ın marka değerlerine çok büyük katkısı olabilecek bir alan. Bizde büyükşehir olarak göreve gelir gelmez buralarla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Burada yaklaşık 2 bin 500 metre alanı belediyemize kazandırdık. Bu alanlar kamu kurumlarından uzun bir süreç sonucunda büyükşehir belediyesine tahsisi gerçekleşti. Proje ihalelerini yaptık. Bu bölgede hem kışlık hem yazlık rekreasyon alanı çalışması baya sürdü, hamdolsun bitirdik. Burada bir telesiej ve bir de teleski olmak üzere iki tane kayak pistini nisan ayında karların erimesiyle yapmaya başlayacağız. Kahramanmaraş'ımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum"dedi.Daha sonra Kahramanmaraş Ak Parti Milletvekili İmran Kılıçla kar motoruna binen Başkan Erkoç, Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ve partililerle birlikte yedikuyular kar festivali alanını gezdi.