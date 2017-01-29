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Kahraman olma yolunda ilk adımı attılar
29.01.2017 14:27:43

Kahraman olma yolunda ilk adımı attılar

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ve Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve Türk Kızılayı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve Adana Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından da desteklenen 'Umut Işığım Olur musun, Kök Hücre Bağışı Kampanyası' yoğun ilgi gördü.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ve Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve Türk Kızılayı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve Adana Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından da desteklenen "Umut Işığım Olur musun, Kök Hücre Bağışı Kampanyası" yoğun ilgi gördü.

Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim düzenlenen kampanya öncesi Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel ve Kızılay görevlisi Özge Er, birer konuşma ve sunum yaparak kampanyaya katılan vatandaşları bilgilendirdi.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, bugüne kadar yapılan bağışlarla 223 çocuğun yaşama tutunduğunu söyledi. Daha fazla çocuğun hayata tutunması için daha çok çalışacaklarını belirten Yücel, "Lösemi hastası çocuklarımızın yaşama umudu olabilmek için bugün burada kök hücre bağışı kampanyası yapıyoruz. Türk Kızılay'ı öncülüğünde kurulan Türk Kök İlik Bankası'na bugüne kadar yapılan bağışlar ile 223 çocuğumuz yaşama tutundu. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın lösemiden ölmemesi, hayatta kalabilmeleri için dernek olarak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İlk adım numune

Kızılay görevlisi Özge Er ise, yaptığı sunumda, hayat kurtarabilmek için ilk adımın numune vermekten geçtiğini belirtti. Er, "Lösemi hastaları size ulaşamazlar, sizin onların hayatlarını kurtarabilmek için yapacağınız ilk adım numune vermek olmalıdır. Gerçekten zor bir süreç. Keşke böyle bir hastalık hiç olmasa, keşke tedavisi ağız yoluyla alınacak bir ilaçla tedavi olunacak bir süreç olsa. Ama maalesef öyle değil. Ama çaresi var. Kök hücre nakliyle çare olunabiliniyor. O nakillerin yapılabilmesi içinde sizlerin bağışlarına ihtiyaçları var. Kök hücre bağışı için normal kan bağışını 3 ayda bir yada 4 ayda bir yaptırabilirsiniz. Kök hücre bağışı için bir defa numune vermeniz yeterli. Zaten kan verdiğinizde o kaydınız bir defa yapıldığı için görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Umut ışığı olduk"

Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden ve Umut Işığım Olur musun? Kök Hücre Bağışı Kampanyasını hazırlayan Zülküf Hakseven ise, "Belki bizim böyle bir hastalığımız yok ama şu anda bu hastalıkla cebelleşen insanlara ve gelecekte bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalacak kişilere yardım etmek zorundayız. Belki lösemi hastası bir tanıdığınız var. Belki de tanıdığınız birinin tanıdığı biri var. Şimdi belki böyle bir sorununuz yok ama ileride bir gün evlenebilirsiniz. Çocuklarınız olabilir. Allah korusun ama lösemi hastası olabilirler. Ya da kardeşlerinizden birinin çocuğu da lösemi hastası olabilir. O zaman hiç şüphesiz ki sizlerde çok üzüleceksiniz. bu üzüntüyü en aza indirebilmek için kök hücre nakli ile hayata tutunacak hastalarımıza umut ışığı oluyoruz" dedi

İlgi yoğun oldu

Konuşmaların ardından örnek vermek için hazırlanan salona geçildi. Katılımın yüksek olduğu görülen kampanyada vatandaşlar kök hücre bağışı yapmak için adeta bir birleriyle yarıştı. İlk olarak formları dolduran her yaştan kişi daha sonra ise numune vermek için geldikleri noktada izdiham yaşandı. Kampanyaya katılan vatandaşlar, "Bugün böyle bir kampanyada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarız verdiğimiz numuneler çocuklarımızı kurtarır. Herkesin bu tür kök hücre kampanyalarına destek verirler. Bir hayat kurtarmak gerçekten çok önemli" dediler.

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