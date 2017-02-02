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Kahraman Mehmet Çavuş'un mezarı 1 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı
02.02.2017 08:58:10

Kahraman Mehmet Çavuş'un mezarı 1 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında yapılan araştırma ve örtü temizliği sırasında Safranbolulu şehit Mehmet Çavuş'un mezarı bulunarak 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Şehidin mezar taşında ise duygusal bir yazı çıktı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında yapılan araştırma ve örtü temizliği sırasında Safranbolulu şehit Mehmet Çavuş'un mezarı bulunarak 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Şehidin mezar taşında ise duygusal bir yazı çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü sınırları içinde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında araştırma ve örtü temizliği çalışmaları yaparken, mezar taşında duygusal bir yazı yer alan şehit mezarı tespit etti. Toprak ve otların arasında kalıp kaybolan şehit mezarı, ihya edilerek 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Safranbolulu Mehmet Çavuş'a ait olduğu belirlenen mezarın taşındaki yazı tercüme edildiğinde, 'İhvana; Bakup sanmayın ki ben öldüm değil, ancak askerin son rütbesin buldum. Din ve vatanımız yaşaması için Türk'ün, Bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm. 42. Alay'ın 2. Taburu'ndan. Zağferanbolulu (Safranbolu) Kalıpçı Ali Usta Mahdumu, Mehmet Çavuş Ruhuna Fatiha' yazısıyla ortaya Çanakkale Ruhunu yansıtan duygusal bir ifade çıktı. Şehit mezarının çevresi ahşap çitlerle çevrilerek, yanına kime ait olduğunu anlatan bir tabela konularak, ziyarete açıldı.

' Çanakkale Ruhuyla, vatan aşkıyla ölüme yürümüş, şahadet mertebesine ulaşmıştır'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliğinin, Çanakkale Savaşları sırasında yaralıların tedavisi ve şehitlerin defni için kurulan bir yer olduğunu ifade etti. Alan Başkanlığı olarak 250 bin şehidin yattığı topraklarda araştırma ve örtü temizliği yaparken Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarını bulduklarını belirten Kaşdemir, "Burası, savaş sırasında çok ağır yaralıların getirildiği ve ilk yardımın yapıldığı bir hastane bölgesidir. Şuanda burası imar ve ihya edilmektedir. Bu alan içinde örtü temizliği yaparken şehidimiz, Safranbolulu Mehmet Çavuş'un kabrini bulduk. Mezarı bulduğumuzda bu kadar bakımlı değildi. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bakımını üstlendik. Vatandaşların ziyaret edebileceği hale getirdik. Bulunan bu mezarda, mezar taşında yazılanlar çok önemli ve anlamlıdır. O dönem vatan, millet için, bu topraklar için toprağa düşmüş bu büyük asker, Çanakkale Ruhuyla, vatan aşkıyla ölüme yürümüş, şahadet mertebesine ulaşmıştır. Biz de bu kahraman şehidimizin ruhuna Fatihalar gönderiyoruz. Onların bu kahramanlığı sayesinde bu topraklarda al bayrağımız dalgalanıyor. Bu topraklarda ezan sesi dinmiyor. Bu topraklarda biz özgürce, bağımsız olarak yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

' Çanakkale Ruhu bu toprakların mayasında vardır'

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda savaş alanları ve şehitliklerde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaşdemir, "Biz atalarımızın, ceddimizin, kahraman şehitlerimizin daha çok bilinmesi, tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çanakkale Ruhu bu toprakların mayasında vardır. Çanakkale Ruhuyla beraber inşallah biz bu topraklarda daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

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