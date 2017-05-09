09.05.2017 18:41:45

Kahraman, Hakkarili gençleri kabul etti

TBMM Başkanı Kahraman:- '(FETÖ'nün darbe girişimi) Millet eğer karşı koymasa ve dik durmasaydı perişandık. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyaydık. O yüzden Batılılar çok kızıyor. Bunu bir Erzurumlu imam organize etti, bu mümkün mü?'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün darbe girişimini değerlendirirken, "Millet eğer karşı koymasa ve dik durmasaydı perişandık. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyaydık. O yüzden Batılılar çok kızıyor. Bunu bir Erzurumlu imam organize etti, bu mümkün mü?" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Hakkarili gençleri Tören Salonu'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Kahraman, milletin bir bütün halinde yan yana gelip darbeye "dur" dediğini söyledi. Türkiye'nin bölünmesinin istendiğini ifade eden Kahraman, "Niye? İşlerine gelmiyor Türkiye'nin büyümesi. 15 Temmuz tahakkuk etti. 16'sını düşünün Türkiye'nin. Deaşistan, Pkkistan, Ermenistan, daracık bir sahada Türkiye, birbirine girmiş. Suriye buraya geldi, biz nereye gidecektik." diye konuştu.

Büyük bir felaketin atlatıldığını vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Gecenin 03.00'ü yerine 21.30'a çekince harekatı, mecburen çektiler çünkü açığa çıktı. 'Emekli edileceğiz, el konulacağız' deyip harekete geçtiler. Yoksa sabah kalktığımızda, 'gece 03.00'te darbe yapılmış' denecekti. Cuma günüydü. Meclis kapalıydı. Bir darbe harekatı görünce, ben Meclisi açtım. Sabaha kadar açık tuttum. Partiler bir araya geldik. Millet de meydanlarda darbeye 'dur' dedi. Büyük bir badireyi Türkiye atlattı."

- "Amerika kamuoyu görse, Türkiye'deki hassasiyeti anlar"

Darbe girişimi sonrasında "geçmiş olsun" ziyaretine gelenler arasında, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da bulunduğunu anımsatan Kahraman, Biden'ın, terörden, ikiz kulelerin yıkılması ile Pentagon'un bombalanmasından bahsettiğini aktardı.

İsmail Kahraman, Biden ile arasında geçen diyaloğu ise şöyle anlattı:

"Ben, 'Peki Sayın Başkan Yardımcısı, biz de çok üzüldük. İkiz kulelerin terörist saldırıyla yıkılmasından ve Pentagon'un bombalanmasından dolayı en az sizin kadar üzgünüz. Kesinlikle terörü lanetliyoruz ve reddediyoruz. Terörün dini, milliyeti olmaz ama çözemediğim bir problem var. Onu bana izah eder misiniz? İkiz kuleleri havaya uçuran ve Pentagon'u bombalayan terörist, Afganistan dağlarında bir mağaradaydı. Oradan, bir inden idare etti. Yalnız, o terörist (Gülen) şimdi Pensilvanya'da sizin misafiriniz. Bunu ben kendime izah edemiyorum. Nasıl oluyor?' dedim. Şaşırdı ve 'biz hukuk devletiyiz. Öyle hemen istenince verilmez' dedi.

Ben de hukukçu olduğumu söyledim. Anayasa benim saham. Amerika'nın, eyaletleri mevzuatını biliyorum. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Ne ifadeye çağırdınız ne gözaltına aldınız, tevkif ettiniz ne iade ediyorsunuz. Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Biden, Mecliste bombalanan yeri gördü. Yanında gazeteciler vardı. Dönüp, 'Bu manzarayı Amerika kamuoyu görse, Türkiye'deki hassasiyeti anlar' dedi."

- "Aldım abdestimi geldim Meclise"

Darbe girişimini önleyen bir numaranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Kahraman, Erdoğan'ın uçağa binerek İstanbul'a geldiğini hatırlattı.

Darbe girişimini televizyondan gördüğüne dikkati çeken Kahraman, "F-16 bizim konutun oradan uçtu, neredeyse camdan içeri kanadı girecek. Hemen televizyonu açtım. Tanklar köprüye giriyor. Aldım abdestimi, geldim Meclise ve açtım. Kimseden teklif, temenni gelmeden, terkin olmadan çünkü gemiyi kaptanlar terk etmez, fareler terk eder. Millet eğer karşı koymasa ve dik durmasaydı perişandık. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyaydık. O yüzden Batılılar çok kızıyor. Bunu bir Erzurumlu imam organize etti, bu mümkün mü? 160 ülkede okulun, bankan, sigorta şirketin, gazeten, dergin, televizyonun olacak. Hayır. Bu büyük organizasyonun maşası, baş terörist kalkıp da şimdi, 'beni kullandılar' demiyor, demesi lazımken." diye konuştu.

- "Aynı oyunu oynamak istediler"

Kahraman, Abdülhamit düşürüldüğünde, 1910'da hudutların 9 milyon 100 bin kilometrekare olduğunu, sekiz senede 5 milyon 500 bin kilometrekare kaybedildiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en büyük 4 devletinden birisiydik. Müthiş güçlüydük ama eridik. Dokuz cephede çarpıştık. 2 milyon 400 bin asker verdik. 24 milyon nüfusumuz vardı. Bunun 1 milyon 50 bini kayboldu. 450 bini şehit, esir, yaralı, kayıp. Sanayi, ziraat, tarlalar durdu. 1918 sonrasında cesetler topladılar, Şam, Suriye, İstanbul, Selanik'te. Kasaplar kapandı hayvan kalmadığı için. İstanbul'da elektrikler söndü, gaz lambasına dönüldü. Gaz bitti, muma dönüldü. Mum bitti, çıraya dönüldü. Perişan etti bizi Birinci Dünya Harbi. Girmeseydik, petrol mıntıkamız olacaktı. Aynı oyunu oynamak istediler. Türkiye'nin gelişmesi dursun diye. Eskisi gibi toplum habersiz değil, her şeyden haberdar."

Gençlerin yöresel kıyafetleri ile katıldığı kabulde, AK Parti Kocaeli Milletvekili, Hakkari ve Van Bölge Koordinatörü Zeki Aygün ve sanatçı Aydın Aydın da bulundu. Sanatçı Aydın, Hakkari'den getirdikleri "ışgın" otunu Kahraman'a taktim etti.



