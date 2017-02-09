09.02.2017 11:22:53

Kahraman gençler alevlerin ortasından hayat kurtardı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddialara göre uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç alevlerin arasında mahsur kalırken, durumu gören 4 genç ölümü göze alarak alevlerin arasına dalıp mahsur kalan genci kurtardı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddialara göre uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç alevlerin arasında mahsur kalırken, durumu gören 4 genç ölümü göze alarak alevlerin arasına dalıp mahsur kalan genci kurtardı.Edinilen bilgiye göre, olay Torbalı İlçesinde meydana geldi. Muratbey Mahallesindeki bir apartman dairesinde elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangında, iddialara göre uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç mahsur kaldı. Kullandığı maddenin etkisiyle sızan V.Ç., içeride kendinden geçti. Durumu ise 4 genç fark etti. Yangında bir kişinin içeride mahsur kaldığını öğrenen gençler, hemen alevlerin arasında dalarak genci kurtarmaya çalıştı. Ölümü göze alan gençler, dumanların ve alevlerin arasından V.Ç.'yi çekip çıkardı. V.Ç.'nin apartmandan çıkartılmasıyla ilk müdahale gence acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasar meydana gelirken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kahraman gençler Mehmet Ali Karabulut, Abdullah Koyabakan, Metin İpekli ve İlyas Koyabakan davranışı ise herkesi takdirini kazandı."Yarı baygın bir şekilde bir kişiyi gördük"Apartmanın 1. katında çıkan yangına tereddütsüz giren gençlerden Mehmet Ali Karabulut, yaşanan olayı anlattı. Karabulut, "Arkadaşlarla durumu fark edince apartmana koşarak girdik. Durumun ciddiyetini anladık. Kapı kaplıydı tekme atarak içeri girdik. Yarı baygın bir şekilde bir kişiyi gördük. Duman her geçen dakika da yoğunlaşmasına rağmen biz 4 kişi evin içinde bulunan kişiyi kucaklayıp taşıdık. Kendisini dışarı çıkardık; fakat kendinde değildi. Çok tuhaf davranıyordu. Sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Yaptığımız davranıştan hiçbir zaman pişmanlık duymadık yine olsa yine yaparız. İnsanlık ölmedi" şeklinde konuştu.