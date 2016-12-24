24.12.2016 20:18:28

Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...

Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç, Mısır ve Suudi Arabistan arasında devam eden ve artık iyice gün yüzüne çıkan gerginliği bugünkü köşesinde yazdı.

TİMRUEK | HABER MERKEZİ



2013'teki darbenin ardından Suudilerin yardımlarıyla ayakta duran Abdülfettah Sisi yönetiminin, artık Riyad'dan bağımsız bir politika izlemek istediğinin bilindiğini yazan Kılınç, geçtiğimiz günlerde Mısır'daki gazetelerdne birinde sürmanşetten Kral Selman'a hakaret edildiğini belirterek, bunun "ikili ilişkilerde yeni bir dönemi" işaret ettiğini belirtti.

İşte Kılınç'ın yazısı:

SUUDİLER, SİSİ'NİN PETROLÜNÜ KESTİ

"Geçtiğimiz ekim ayında Mısır'a taahhüt edilen petrol akışını durduran Suudi Arabistan, konuyla ilgili herhangi bir gerekçe de göstermemişti. Mısır tarafı önce gelişmeye tepki gösterdi, ardından da durmaksızın uluslararası ilişkilerde ve bölgesel dengelerde Suudileri kızdıracak adımlar atmaya başladı."

SİSİ AÇIKÇA ESED'E DESTEK VERİYOR

"Bir Portekiz kanalına konuşan Sisi'nin, “Bölgemizdeki çatışmalarda milli orduları desteklemeliyiz. Suriye'de de ülkenin resmi ordusuna desteği artırmalıyız” şeklindeki sözleri ilk işaret fişeği oldu. Ardından, Mısır'ın Esed ordusuna yardım için Suriye topraklarına asker gönderdiğine dair haberler bile çıktı."

MISIR'DAN YEMEN HAMLESİ

"Yemen devrik lideri Ali Abdullah Salih, gizlice Kahire'de ağırlandı. Henüz resmen yalanlanmayan haberlere göre, Salih özel bir uçakla Mısır'ı ziyaret etmiş, yetkililerle görüşmüş, Yemen'deki son durumu istişare etmişti."

KAHİRE-TAHRAN YAKINLAŞMASI

"Mısır'ın son siyasi manevralarının, Suudiler tarafından Kahire'nin Tahran'a yaklaşmakta olduğu şeklinde yorumlandığı da kesin. Nitekim, Mısır Dışişleri Bakanı Sâmih Şükrî'nin İran'ı ziyaret edebileceğine dair haberler de Arap basınında yoğunlaştı. İran, Suudiler petrol akışını durdurduğunda “Mısır'ın ihtiyacını biz karşılayabiliriz” atağıyla da dikkat (ve tepki) çekmişti."

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıkı desteğini arkasına alan Kahire, Suriye'de Esed rejimini ve Yemen'de ayrılıkçı Hûsîleri destekleyerek İran'ın himayesini de garantilemeye çalışıyor."

MISIR, İRAN-RUSYA CEPHESİNE GEÇİYOR

"Bölgedeki diğer ülkelerin içinde bulunduğu durumu da göz önüne aldığımızda, Mısır'ın İran-Rusya cephesine geçişe yaklaştığı söylenebilir."

SAVAŞ ISINIRKEN TARAFLAR NETLEŞİYOR...

"Böyle bir durumun ortaya çıkması, gerçekten de Arap dünyasını baştan aşağı sarsacak bir gelişme olacaktır. Tıpkı 1960'larda olduğu gibi Amerikan blokuna karşı Rusya (o zamanlar Sovyetler) blokunun netleşmesi, Ortadoğu'da yeni problemleri de beraberinde getirecektir."

TÜRKİYE NEREDE DURUYOR|DURMALI?

"Türkiye, giderek netleşen bu ayrışmada bir taraftan Suriye meselesinde İran ve Rusya'yla birlikte hareket ederken, Mısır'la darbe nedeniyle gerginlik içinde. Türkiye'nin Arap dünyasındaki en sıkı dostları Suudi Arabistan ve Katar da Mısır rejimiyle sorun yaşıyor. Önümüzdeki dönemde, Ankara'nın birbirine düşman kamplar arasında kalarak problemleri azaltmaya çalışma siyasetine odaklanması gerekebilir. Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi bugün mümkün görünmese de, tüm bu gerilimlerin azaltılması için zaman içinde Sisi yönetimiyle doğrudan temasa geçilmesi bir mecburiyet halini alabilir."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder