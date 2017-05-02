03.05.2017 11:22:40

Kahire'de 'Suriye' toplantısı

Mısır'da Suriye krizinin çözümüne ilişkin geniş katılımlı bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Suriye muhalefeti, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), silahlı muhalif gruplar ve siyasi gruplar katılacak. ENKS'den de bir heyet de toplantıya katılmak üzere dün Kahire'ye gitti. ENKS yöneticisi Fuad Eliko, ENKS Başkanı ile yöneticilerin de toplantıya katılacağını belirterek, davetin Suriye'nin Geleceği Hareketi Başkanı Ahmed el-Cerba tarafından kendilerine geldiğini söyledi.



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Toplantının 2 gün süreceğini aktaran Eliko, şöyle devam etti:



"Toplantı bugün ve yarın devam edecek. Toplantıya demokratik çevrelerden çok katılım var. Suriye muhalefetinin toplantıya katılıp katılmayacağını bilmiyorum fakat Suriye hükümeti toplantıda olmayacak. Bu toplantıda Suriye krizine bir çözüm bulunulması konuşulacak. Tartışmalar yürütülecek. Toplantının olması olumlu. Toplantıdan belki olumlu sonuçlar çıkmaz ancak sorunun konuşulması güzel bir şeydir. Toplantıyı yapan Suriye'nin Geleceği Hareketi'nin merkezi Kahire olduğu için toplantı orada oldu. Daha önce de bu hareket birçok toplantısını Kahire'de yapmıştı."

26 Ekim 2010'da Suriye'nin Kamışlı kentinde kurulan ve bünyesinde 12 parti bulunduran ENKS, KDP Lideri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor