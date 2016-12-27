27.12.2016 14:50:00

Kağızman'da 3 köyün yolu ulaşıma kapalı

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde 3 köyün ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi.

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Kars'ın Kağızman İlçesi'nde 3 köyün ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi.Önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar, Kağızman'da hayatı olumsuz etkiledi.Kağızman'a bağlı Akçakale, Akyayla ve Günindi Yayla köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları zaman zaman etkili olan tipiden dolayı aksıyor. Ekiplerin açtığı yollar yeniden etkili olan tipiden dolayı kapanıyor. Kağızman'da yolları kapalı bulunan köylerin kısa sürede yollarının yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.