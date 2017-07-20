20.07.2017 08:03:19

Kağıthane TEM'de trafik kazası: 4 yaralı

Kağıthane'de bir temizlik aracı ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Okmeydanı-TEM bağlantı yolu D-100 istikameti Nurtepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine'ye ait bir temizlik aracı ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre trafik akşışı tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.