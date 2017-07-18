18.07.2017 15:23:53

Kağıthane'de evleri su bastı

Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Kağıthane'de evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok noktada su baskınları meydana geldi. Metrolar ve yolların yanı sıra evleri de su bastı. Kağıthane'de bodrum ve giriş katında olan evler sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerini basan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.



Evini su basan Kezban Şahan, "Her yağmurda bu rezillik, yazık günah değil mi eşyaların hepsini sıfırdan alıyoruz. Bu alt yağıştan dolayı hep lağım su pis sular evlere girdi. Bu eşyaların hepsi çöp oldu" dedi.



Bu durumu sürekli yaşadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulan Kadriye Kıvanç, "3- 4 senedir bu aylarda yaşıyorum yani. Belediyeyi her zaman arıyorum. Resmini de atıyorum. Mazeret uyduruyorlar. 3 senedir sıfırdan yapmaktan yoruldum. Evimi nasıl terk edeyim kendi malım. Çok sinirlerim bozuk. Bu olayı ben 3. kez yaşıyorum" diye konuştu.