30.01.2017 13:13:07

KAFKASDER Türk yetkililerinden yardım istedi

Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAFKASDER) üyeleri, Türkiye'deki Çeçen ve Kafkasların sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri adına ortak basın açıklaması yapan Ali Viskhadzhiev, Türk yetkililerinden yardım istedi.

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Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAFKASDER) üyeleri, Türkiye'deki Çeçen ve Kafkasların sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri adına ortak basın açıklaması yapan Ali Viskhadzhiev, Türk yetkililerinden yardım istedi.Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAFKASDER) üyeleri, Türkiye'deki Çeçen ve Kafkasların sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Fatih'te bulunan Kafkas derneğinde yapılan açıklamaya dernek üyeleriyle birlikte bazı Çeçen muhaciri yöneticileri katıldı. KAFKASDER adına ortak basın açıklaması yapan Ali Viskhadzhiev, Türk yetkililerinden Çeçenlerin sorunlarıyla daha fazla ilgilenilmesi için yardım istedi. Ali Viskhadzhiev, "Çeçenistan'dan gelen muhacirlere ve mültecilere yardım etmek için yeni dernek açtık. Bazen bürokratik sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunun için bir açıklama yapmak istedik. Bürokratik sorunlar derken Türkiye bizim Çeçen halkına ikinci vatan oldu. Zorluklar derken, Rus-Çeçen savaşı olduğu için orada bazen evraklar çıkartamıyoruz. Onun için problemler çıkıyor karşımıza" diye konuştu.Türkiye'de yaşanan Çeçen suikastlarına değinen Ali Viskhadzhiev, "Son 6-7 yıl içerisinde Türkiye'de 9 Çeçen suikastı oldu. Rusya tarafından ajanlar gönderildiği için suikasta uğradı bizim buradaki temsilciler. Türk hükümeti bize yardımcı oluyor ama yine de bizim problemlerimize biraz daha dikkat etsin diye seslenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Ali Viskhadzhiev, DEAŞ ile ilgili sorulan bir soru üzerine, "Bizim dava 500 yıllık devam eden bir dava onlarla hiç ilgisi yok. Terörün milleti, dili, yok. Oraya herkes gidebilir ama bizim davanın bununla hiç alakası yok" ifadelerini kullandı.