25.12.2016 19:24:51

Kafkas: İlk yarıyı beklediğimiz puanda bitirdik

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Atiker Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarıyı bekledikleri puanda bitirdiklerini

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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Atiker Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarıyı bekledikleri puanda bitirdiklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Atiker Konyaspor'u golcü oyuncusu Vaz Te'nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Konyaspor açısından baktığımızda ligin en iyi organize olan takımı. Ligin en çok koşan takımı. Son 6-7 haftadır ciddi bir çıkışımız var. Hem oyun anlayışıyla hem de ofansif gücümüzün biraz daha öne çıkartmak anlamında çok kritik bir maçtı. Özellikle böyle güçlü bir takımı yenmek oldukça moral getirdi. Oyuncularımın öz güveni yükseldi. İlk yarıyı beklediğimiz puanda bitirdik, bu zorlu fikstüre rağmen. Çünkü içeride hem büyük takımlarla oynadık hem de ligin kalbur üstü dediğimiz, Osmanlıspor gibi, Konyaspor gibi çok ciddi takımlara karşı oynadık. İkinci devre bir fikstür avantajımız var. 9 maçımız içeride ve oynayacağımız rakipler bize denk takımlar. Futbol bu tabi ne olacağını bilemeyiz ama bir avantaj gibi görünüyor. Bu avantajı kendi lehimize çevirmek için devre arasını çok iyi şekilde geçireceğiz. Hem kupada da iddialı olma durumumuz var. Bu galibiyet bizi orada da iddialı duruma getirecektir. Devre arasında transferlerimiz olacak. En son Larsson'u, Olcan aldık. Şartlar uygun olursa üç oyucu daha almak istiyoruz. Bu oyuncuları da alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.Takımda gönderilecek oyuncular için de bir hazırlık yapmadıklarını belirten Kafkas, 3 transfer yapmak istediklerini tekrarladı.Vaz Te'nin performansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Kafkas, "Vaz Te'den çok memnunum. Oyuna giriyor ve işini yapıyor. Çok iyi bir profesyonel. Mukavelesini uzatma kararı aldık. Başlayan takım çok önemli değildir, bitiren takım çok önemlidir. Biz bugün bitiren bir takım hüviyetinde olduk. Vaz Te de girdi, işini yaptı. Bu bizim için çok önemli. O yüzden oyuncular ne zaman girerse girsin işini iyi yapmak zorunda. Vaz Te de bunları en iyi yapan oyunculardan biri" şeklide konutu.(Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın / İHA)