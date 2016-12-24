24.12.2016 21:15:33

Kafeye silahlı saldırıya 5 tutuklama

Malatya'da bir kafeteryaya kar maskeli şahıslar tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Malatya'da bir kafeteryaya kar maskeli şahıslar tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.21 Aralık'ta Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeterya, kar maskeli şahıslar tarafından silahla taranmış, olayda 2 kişi yaralanmış, Ümit Kahraman Tutal adlı kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan T.O., M.R., Y.K., M.R. ve B.A.'nın tutuklanmasına karar verirken, H.B.Ö. adlı şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.