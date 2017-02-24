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Kafeteryada silahlı saldırıya uğradı
24.02.2017 23:59:28

Kafeteryada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi oturduğu kafeteryada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir kişi oturduğu kafeteryada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kanalboyunda bir kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre Ünal S. (89) isimli kişiye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Zanlı olay yerinden araçla kaçarken 2 ayağından yaralanan Ünal S. 112 Acil Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yerinde yapılan olay yeri incelemesinde 3 adet boş tüfek kartuşu bulundu.
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