17.02.2017 11:53:48

'Kafes' filmine yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun ilgi gösterdiği Kafes Filmi'nin ücretsiz gösterimine devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun ilgi gösterdiği Kafes Filmi'nin ücretsiz gösterimine devam ediyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz aylarda Kafes Filmi gösterimini ilçelere taşımıştı. Sineması olmayan Akseki, İbradı, Kemer ve Finike gibi ilçelerde filmi izleme imkanı bulamayan vatandaşlar için başlatılan etkinlik, talep üzerine Antalya merkezinde de gerçekleştirildi. Kafes filmi ücretsiz olarak, 17 kez merkezde 34 kez ilçeler olmak üzere toplam 51 kez gösterildi.Dönem filmiSon olarak Antalya Çağlayan Lisesi, Karatay Anadolu lisesi, Varsak Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 75. Yıl Anadolu Cumhuriyet Lisesi'nde gösterimi gerçekleştirilen film, 12 Eylül darbe dönemini ve bu dönemde cezaevinde işkence gören gençleri konu alıyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Nilay Duru'nun paylaştığı, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan'ın yaptığı Kafes Filmi'nin gelecek aylarda ilçelerde tekrar gösterime girmesi planlanıyor.