11.05.2017 16:23:03

Kafe ve İnternet kafelere denetim

Bayramiç Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ilçe merkezinde bulunan internet Kafe ve kafelere denetim yaptı.

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Bayramiç Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ilçe merkezinde bulunan internet Kafe ve kafelere denetim yaptı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve kafelerde denetim yaptı. Ekipler işyerlerinde küçük yaşta çocuk bulunup bulunmadığını kontrol ederken bir yandan da sigara denetimi yaptı.