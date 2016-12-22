22.12.2016 19:06:34

Kafe cinayetinde 7 gözaltı

Malatya'da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.Önceki gün Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeterya düzenlenen baskında Ümit Kahraman Tutal'ın öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.Battalgazi ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.