04.02.2017 01:57:52

Kafasından hamam böceği çıktı

Hindistan'da bir kadının kafasından canlı bir hamam böceğinin çıktığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentinde cerrahlar, bir kadının kafasından canlı hamam böceği çıkardı.

Gecenin ortasında burnundaki 'kaşıntı hissinden' uyanan 42 yaşındaki kadın, daha sonra 'yakıcı' bir baş ağrısı çektiği için yerel hastaneye başvurdu.

Gittiği ikinci hastanede doktorlar yaptıkları taramada rahatsızlığın nedenini bulabildi. Uzmanlar, kadının kafatasında, gözlerinin bunduğu yerde, tam orta kısımda canlı bir hamam böceğinin olduğunu tespit etti.

Doktorlar, kadının burnundan kafasına giren hamam böceğinin, burun kökü bölgesinde beyne çok kritik mesafede durduğunu aktardı. Ameliyatın 45 dakika sürdüğü ifade edildi.



Ameliyata giren doktor, "30 yıllık çalışma hayatımda ilk kez böyle bir olaya rastlıyorum. Daha önce burun bölgesinden boncuk, düğme, tebeşir çıkardığım oldu ama ilk kez bir hamamböceği çıkarıyorum" dedi.

Doktorlar eğer geç kalınmış olsaydı böceğin ölüp kadının beyninde bir enfeksiyon oluşturabileceğini de vurguladı.

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