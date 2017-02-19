SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kafasına cam düşen kızın ailesi konuştu
19.02.2017 11:47:58

Kafasına cam düşen kızın ailesi konuştu

Eskişehir'de, yolda yürürken kafasına pencere camı düşen ve ağır yaralanan Gamze Kara'nın ailesi yaşadıkları olayı anlatarak, kazaya sebep olanların cezalandırılmasını istedi.

Eskişehir'de, yolda yürürken kafasına pencere camı düşen ve ağır yaralanan Gamze Kara'nın ailesi yaşadıkları olayı anlatarak, kazaya sebep olanların cezalandırılmasını istedi.

Eskişehir'de birkaç gün önce yaşanan olayda, yolda yürürken bir binanın 3'üncü katında bulunan pencere camı, Gamze Kara'nın kafasına düşmüştü. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor. En mutlu günü için alışverişte olan ve evlenme hayalleri kuran genç kızın hayatı bir anda karardı. Gamze Kara'nın nişanlısı ise şimdilerde yoğun bakım ünitesi önünde nöbet tutuyor. Nişanlısının sağlığına bir an önce kavuşmasını bekleyen Ersin Akbulut'un tek isteği sevdiği kızın iyileşmesi. Yaşanan üzücü olaya Gamze Kara'nın yanında bulunan nişanlısı ve teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna da şahit oldu. Nişanlısının başına düşen olay anını anlatan Ersin Akbulut, düşen camın direk nişanlısının başına isabet ettiğini ve kırılan parçaların da kendisine geldiğini ifade etti. Akbulut, "3'üncü kattan kafamıza cam parçası düştü direk. Yani zaten Gamze'nin kafasına direk isabet ederek düştü. Onun parçaları da bana geldi. Ben de yığıldım ama ben iyiydim yani benim bir şeyim yoktu. Gamze'nin kafasına geldiği için bütün tahribatı onda oluşturdu. Sonradan kafamı kaldırıp baktığımda, 3'üncü katın penceresinin olmadığını gördüm. Ben gece vardiyasındaydım. Her zamanki gibi planlarımızı yaptık, düğün hazırlıkları devam ediyordu. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edecek zaten" şeklinde konuştu.

"Nikah için evrak işlerini hallediyorduk"

Olayın yaşandığı gün kına geceliğini aldıklarını ve çok güzel bir gün geçirdiklerini ve nikah işlemlerini hallettiklerini aktaran Akbulut, olay yaşandıktan sonra nişanlısı Gamze Kara'nın bilincini açık tutmak için sürekli konuşturmaya çalıştığını söyledi. Akbulut, "O gün geldik, kahvaltımızı yaptık. Nikah işlemleri için gittik kan verdik. Kısa evrak işleri vardı onları hallettik. Sonra gittik o akşam kına geceliğini aldık, kaftanını aldık. Güzel bir gün geçiyorduk, sonra gittik takı setini aldık. En sonunda annemler acıktığını söyledi. Çibörekçiye girdik, karnımızı doyurduk. Sonra hesabı ödedik, çibörekçiden çıktık. Biz annemlerin önündeydik, annemler iki adım gerimizdeydi. Her zamanki gibi el ele tutuştuk. Çok değil ya 3 ya da 4 adım attık sonra bir şangırtı koptu. İkimiz de yerdeydik. Baktık Gamze yerde, hem bir telaşla kucağıma aldım, 'hayatım' dedim. Bilinci kapalıydı, baygındı. Sonra biraz yüzüne vurdum kendine geldi, bana baktı. 'İyi misin' dedim, iyi olduğunu söyledi, sol tarafının tutmadığını söyledi. Sonra bilincini açık tutmaya çalıştım. Etrafa bağırdım 112'yi arayın diye. Sağ olsun oradan geçen bir hemşire hanım kafasına tampon yaptı. Sonra atkımı tampon olarak kullandık. Bilincini açık tutmaya çalıştım. Sürekli 'bu kaç, biz iyiyiz, iyi olacağız' dedim, ambulansın yolda olduğunu, geleceğini söyledim. Sonra o benimle konuştu, 'tamam' dedi ve Allah'a şükür bilinci yerindeydi. Şu anda bilinci yerinde. Sonra ambulans geldi, ilk önce Yunus Emre Devlet Hastanesine gittik. Gerekli müdahaleyi sağ olsun sağlık ekiplerimiz yaptı. Ayrıca ambulans şoförlerine, ambulanstakilere teşekkür ederim. 5 dakikayı geçmemiştir gelmeleri. Bu konuda çok iyilerdi. Tomografisi çekildi, sonra Yunus Emre Devlet Hastanesindeki yoğun bakımların dolu olduğunu söylediler. Bizi devlet hastanesine sevk ettiler. Şu an burada beyin cerrahi yoğun bakımında tedavi altında. Allah'a şükür şu anki şeyleri iyi gidiyor. İnşallah iyi olacak. Dualarımız hep onunla. İyileştikten sonraki ilk işim bu olayın üzerine düşmek. Kim sorumluysa, bu işte kim ihmal yaptıysa veya ne şekilde oldu bilmiyorum, o cam nasıl düştü ama bunun sonuna kadar peşinden gideceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bunun faillerini bulacağım" dedi.

"Saçlarımı kesme, düğünüm var"

Olay anında çiftin yanlarında olan Gamze Kara'nın teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna, doktorun müdahale edeceği anda Gamze'ye 'saçlarını kesebilir miyim' diye sorması üzerine 'hayır, temmuzda düğünüm var' dediğini anlattı. Gamze Kara'nın en çok saçlarını kestiklerinde kötü olduğunu belirten Tuna, "Zaten cam düşmeden önce ilk önce, hani eski camlara macun çekilir. Macunlar düşmüş yere, böyle cam kırıntıları düşmüş. Gamze bunları gördüğünü söylüyor. Teyzemin dikkatini çekmiş 'ya bunlar cam kırıntıları demiş.' Gamze kafasını kaldırmış, camı açık bir şekilde görmüş. Bunları Gamze anlattı. Çünkü geldiğimizde bilinci çok açıktı. 'Böyle oldu Özlem abla' dedi. 'Ben camı açık gördüm' dedi. Sonra bir adım atmış, cam direk düşmüş. Yani cam direk kafasına dik olarak düştüğü için şu an kafa tasında kırıklar var ve beyninde büyük bir hasar var. Kemik beynine saplanmış şekilde. Ana damarı kestiği için kemiğe müdahale edemiyor doktorlar. Ama bu Gamze'ye anlatıldı. Doktor bizim yanımızda güzelce izah etti Gamze'ye. Hani biz iyi olacağına inanıyoruz. Şu an beyin kanaması durdu, o bizim için büyük bir gelişme. Dikiş esnasında doktor sordu 'saçlarını kesebilir miyim' dedi. 'Düğünüm var, kesmeseniz' dedi. Doktor, 'kesmem lazım ne zaman düğünün' dedi. 'Temmuzda' deyince doktor 'daha uzar saçların, üzülme' dedi. Saçlarını kestiler en çok o zaman etkilendi. Ama iyi olacak, şu an yoğun bakımda, bilinci açık, bizi tanıyor. Bazen yoğun bakım kapısının önünde bekliyoruz, kapı açıldığı zaman bize elini kaldırıyor. Bilincinin açık olması bizim için çok büyük bir umut. Hani doktor bizi çok fazla ümitlendirmek istemiyor belki ama biz çok ümitliyiz. Ben iyi olacağına inanıyorum. Çünkü o kadar güçlü ki, çok minyon tipli kendisi ama kocaman bir yüreği var. O bizi bırakmaz, biz de onu hiçbir zaman bırakmayacağız. Bize gelecek ben eminim, inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
19.02.2017 12:27:26
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.
19.02.2017 12:12:00
Trabzonspor Başkanı Usta'dan taraftara çağrı
Trabzonspor Başkanı Usta'dan taraftara çağrı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, bordo-mavili taraftarları, 20 Şubat Pazartesi günü yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçına davet etti.
19.02.2017 12:06:02
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat'ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
19.02.2017 11:16:11
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
Amerikan Basketbol Ligi All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Indiana Pacers'ın oyuncusu Glenn Robinson kazandı.
19.02.2017 11:04:05
Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı
Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.
19.02.2017 10:47:25
Dört soyguncu kuyumcudan 2 kilo altın çaldı
Dört soyguncu kuyumcudan 2 kilo altın çaldı
Kimliği belirsiz maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalarak kaçtı.
19.02.2017 10:29:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Türkiye genelinde asayiş operasyonu: 1873 kişi gözaltında
Türkiye genelinde asayiş operasyonu: 1873 kişi gözaltında
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları