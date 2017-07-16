16.07.2017 14:50:51

Kadirov'dan flaş Rusya açıklaması!

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, HBO kanalına verdiği röportajda Rusya’nın vurulması durumunda nükleer füzelerin otomatik olarak fırlatılacağını ileri sürdü.

HBO kanalına konuşan Kadirov, ABD'li bir gazetecinin ABD'yi Rusya'nın düşmanı olarak kabul ediyor musunuz sorusuna, “ABD, onu Rusya'nın düşmanı olarak kabul etmemiz için o kadar da güçlü bir ülke değil” yanıtını verdi.

Kadirov ayrıca Rusya'nın güçlü bir iktidarla yönetildiğini, nükleer bir ülke olduğunu ve ciddi bir saldırıya uğrasa dahi füzelerinin otomatik olarak yanıt vereceğini sözlerine ekledi.

Kadirov, “Bu sadece sözlerden ibaret bir durum değil. Biz böyle yapacağız. Devletimiz için hayatımızı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Çeçen lider ayrıca ABD'yi Rusya'ya, ülkenin yönetimine karşı politikalar yürütmekle suçladı ve kendisinin bizzat Rusya için hayatını vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Kadirov, “Kimin neler yapabileceğini göreceğiz” diye konuştu.