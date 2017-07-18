18.07.2017 12:11:58

Kadir Topbaş'tan İstanbul açıklaması!

Topbaş, 'Öğleden sonra daha ciddi yağış geliyor. Saat 14.00'den sonra yağmur bir daha başlayacak. Akşam saatlerine kadar sürecek. Can kaybı yok. Bazı bölgeleri boşalttık' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yağışlara ilişkin açıklamasında uyarıda bulunarak, "Öğleden sonraki yağış çok daha ciddi olacak" dedi.

Topbaş'ın açıklaması şöyle:



"Bundan daha az yağışlarda çok daha fazla tıkanmalar olurdu. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım. Trafiğe çıkmazlarsa daha rahat bir yaşam sürebiliriz. Öğleden sonra daha ciddi bir yağmur beklenmekte. Toprak suya doydu, öğleden sonra dikkatli olunmalı. Benzer olaylar dünyanın pek çok yerinde yaşandı. Dikkatli olursak sıkıntısız atlatırız. Çok şükür İstanbul'da can kaybı olmadı. Saat 14.00'den sonra yağmur bir daha başlayacak. Akşam saatlerine kadar sürecek.Bazı bölgeleri boşalttık."

VALİ ŞAHİN: SAAT 14.00'DEN SONRA...

İstanbul Valisi Vasip Şahin de şunları söyledi:



"Saat 14.00'den sonra tekrar yoğun bir yağış başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyor" diye konuştu.Yağış akşama kadar sürecek, belediyenin bütün ihbar hatları açık. Metro ve tramvay seferlerimizde bir aksama yok. Avrasya Tüneli'nde Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tek taraflı olarak ulaşıma durduruldu."

Şahin, "Uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış düşüşünü bugün yaşıyoruz. Bunları inşallah hızla ve vatandaşımızı en rahatsız etmeyecek şekilde telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.