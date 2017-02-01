01.02.2017 21:52:54

Kadir Güntepe tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, çıkarıldığı

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 14 gün sonra Tokat Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Güntepe, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı."KADİR GÜNTEPE'DEN TERÖRİST ÇIKMAZ"Adliyenden cezaevine götürülmek üzere çıkarılan Güntepe, basın mensuplarına, "Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün cumhuriyet savcıları bir araya gelsin Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye konuştu.Eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe, 18 Ocak 2017 tarihinde Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Eşi Z. Güntepe de olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak Tokat'a getirilmişti. Yaklaşık 12 gündür gözaltında bulunan Z. Güntepe, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Kadir Güntepe'nin ise terör örgütünün kullandığı ByLock programını kullandığı ve kaymakamlar imamı H.Ö. ile birçok defa görüştüğü ileri sürülmüştü.(Nurhan İçmez /İHA)