02.02.2017 23:58:51

Kadir Güntepe'nin ByLock görüşmeleri ortaya çıktı

Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, ’Bylock’ üzerinden, kaymakamlar imamı H.Ö. ile 30’dan fazla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Erdoğan Bayrakdar'ın tayin öncesi yürüttüğü, FETÖ/PDY'nin örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin tutuklanma nedenleri ortaya çıktı.

Kadir Güntepe'nin ByLock'tan yaptığı görüşmeler ortaya çıktı

BYLOCK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Emniyet Müdürlüğü'nde 'Susma hakkını' kullanan Kadir Güntepe'nin adliyedeki ifadesinde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Ancak, Kadir Güntepe'nin 27 Ağustos 2014 tarihinde cep telefonuna Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. tarafından 'ByLock' programının yüklendiği ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ



Ayrıca 2012 yılında H.Ö. görüşmeye başlayan Kadir Güntepe'nin Bylock üzerinden 30'un üzerinde görüşme yaptığı belirlenirken, ifadesinde de çelişki cevaplar verdiği ortaya çıktı.

Aynı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Zeynep Güntepe'nin 2014 yılının Ocak ayında rahatsızlandığını belirtmesine rağmen, Kadir Güntepe'nin eşinin rahatsızlığı dolayısıyla 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile 2013 yılında tanıştığını söylediği belirtildi.

Kadir Güntepe'nin ByLock'tan yaptığı görüşmeler ortaya çıktı

Zeynep Güntepe'nin ifadesinde, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade ederken, 97'inci dönem kaymakamlarından Kadir Güntepe'nin ise bir arkadaşının vasıtasıyla eşiyle tanıştığını söylediği belirlendi. Güntepe'nin Amasya'nın Hamamözü kaymakamı iken yine 2014 yılında Amasya'nın Göynücek ilçesinde görev yapan ve meslekten ihraç edilen kaymakam B.C. ile ilişkisinin olduğu belirlendi.

FETÖ'NÜN KPSS EVLERİNDE İMAM



Güntepe'nin örgütün KPSS çalışma evlerinde imam olarak görev yapan ve tutuklu bulunan O.A. ile de temasının bulunduğu tespit edildi.

Üniversite yıllarında nerede kaldığı ile ilgili soruya ise Kadir Güntepe'nin örgütün evlerinde kalmadığını söylediği, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bir evde kaldığını söylediği, aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarının ismini ise veremediği kaydedildi.

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