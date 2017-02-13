13.02.2017 15:20:30

Kadınların yaşadığı zorluklar bu sergide anlatılacak

Bursa'da açılacak resim, seramik, heykel ve cam eserler sergisinde kadınların yalnız olmadıkları anlatılacak.

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Bursa'da açılacak resim, seramik, heykel ve cam eserler sergisinde kadınların yalnız olmadıkları anlatılacak.Bursa Akademik Odalar Birliğinde önümüzdeki günlerde açılacak plastik sanatlar sergisinde 55 kadın sanatçı eserlerini teşhir edecek. Düzenlenecek söyleşide ise kadınların meselelere tartışılacak. 5 kadın sanatçı görüşlerini paylaşacak. 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliğinde gerçekleşecek sergiden elde edilecek gelir Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğine bağışlanacak.