21.02.2017 13:12:23

Kadınların tek başına yurtdışına çıkması yasaklandı

General Halife Hafter'in kontrolündeki Libya'nın doğusunda 60 yaş altı kadınların yanlarında bir 'mahrem' olmadan, tek başlarına yurtdışına seyahat etmesi yasaklandı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Ajansların haberlerine göre karar ulusal güvenlik gerekçesiyle alındı. Hafter'in atadığı belediye başkanlarından General Abdülrezek el Nadhuri konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre bazı Libyalı kadınalr yabancı istiharat örgütlerine çalışıyor.



Nadhuri şunalrı söyledi:

"60 yaş altındaki Libyalı kadınların yanlarında bir 'mahrem' olmadan seyahat etmesinin yasaklanması din ve siyasetle ilgili değil. Bu ülkenin ulusal güvenliği ile ilgili. Bazı Libyalı kadınların yabancı istihbarat servisleri ile iş yaptığı vakaları biliyoruz. Libyalı kadınlar ülkede kaldıkları sürece tamamen özgürler ancak buradan ayrıldıklarında onlara göz kulak olmalıyız."