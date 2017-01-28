28.01.2017 17:49:03

Kadınların sosyal hakları masaya yatırıldı

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen 'İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi' kapsamında toplumda sosyal güvenlik bilinci ve ahlakının oluşturulması amacıyla düzenlenen 'Kadınlar İçin Sosyal Güvenlik Şemsiyesi' konulu panel gerçekleştirildi.

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Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen "İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi" kapsamında toplumda sosyal güvenlik bilinci ve ahlakının oluşturulması amacıyla düzenlenen "Kadınlar İçin Sosyal Güvenlik Şemsiyesi" konulu panel gerçekleştirildi.Panel başkanı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoğlu, kayıt dışı istihdamın bazı gruplarda daha yüksek olduğunu belirterek, bu gruplardan birisinin de kadınlar olduğunu söyledi.Yrd. Doç.Dr. Bayramoğlu, bunun farklı nedenlerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'de şöyle bir algı var evin reisi erkektir. Evi geçindirme yükümlülüğü bende değil. O yüzden çalışacaksam da kayıt dışı çalışsam da önemli değil. Eve üç kuruş getirebilirim buda yeterli mantığı oluşabiliyor bayanlarda. Bugün çalışmayan bayanlar nasıl sigortalı, nasıl emekli hakkını elde ederler onu tartışacağız" dedi.Panelde Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın" isimli sunumunda çalışma hayatında, kadınlarla ilgili olarak iş ve sosyal güvenlik hukukunda öngörülen hükümlerin bir bölümünün, cinsiyet kökenine dayanan bir ayrımcılığı gidermeyi amaçlamadığını, bir bölümünün ise çalışan işçinin kadın olması nedeniyle, özel olarak korunması gereken alanlarda (hamilelik, analık vb.) düzenlemelerden bahsetti.Şahin, iş kanunu kapsamında çalışan içinin doğum öncesi ve doğum sonrası izinleri, süt izinleri, doğum borçlanması, emzirme ödeneği, analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği gibi yasal haklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Birol Özkan ise çalışmayan ev hanımlarının, isteğe bağlılık sigortalılık ile sosyal güvenlikten yararlanabileceklerini ve bunun yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.İl Müdür Yardımcısı Özkan, Ocak 2017 itibarı ile uygulamaya giren ev hizmetlerinde bir ay içerisinde on günden az çalıştırılan kadınların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigorta bildirimlerinin yapılmasının zorunlu bir hale geldiğini, ev hizmetlerinde çalışan kadınların sosyal güvenlik sistemine kaydının SMS ile yapıldığını ifade etti.Yrd.Doç. Dr. İsmail Yıldırım ise, ev hanımları için emeklilik planları ve otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemini anlattı.Bayanların yoğun ilgi gösterdiği panel sonunda panelistler kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.