28.02.2017 13:06:30

Kadınlar Yozgat'ın yöresel değerlerini işliyor

Yozgat'ın kültürel değerlerini yaşatabilmek amacıyla açılan Yöresel kilim dokuma ve İpek Bez Dokuma Kursuna katılan kadınlar, 8 aylık eğitimin ardından sertifika ve belgelerini aldılar.

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Yozgat'ın kültürel değerlerini yaşatabilmek amacıyla açılan Yöresel kilim dokuma ve İpek Bez Dokuma Kursuna katılan kadınlar, 8 aylık eğitimin ardından sertifika ve belgelerini aldılar.Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Halk Eğitim ve A.S.O Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile açılan Yöresel İpek Bez Dokuma Kursu ve Kilim Dokuma Kursuna katılan 59 kadına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, İŞKUR İl Müdür Vekili Zarife Başer, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şenay Daştan Sipahi ve ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve kursiyerler katıldı.2016 yılı içerisinde Yöresel İpek Bez Dokuma ve Kilim Dokuma Kursuna katılan 59 kadının sertifika ve belge almaya hak kazandıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, "Bakanlığımız ve kurumumuz olarak yöresel el sanatlarımızı yaşatmak aynı zamanda da bunu ticari faaliyete dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Geçen yıllarda müzemizdeki kilim motiflerini yaşatabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Saraykent'te kilim dokuma kursu düzenlemiştik. Bu yılda ilimizde İpek Bez Dokuma Kursumuzu tamamladık. KOSGEB'in katkılarıyla kursiyerlerimize girişimcilik kursu verdik. Sertifika almalarını sağladık" dedi.ORAN Kalkınma Ajansı olarak 3 bin 886 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini hatırlatan ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ise "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak 18 Mart-30 Eylül 2016 tarihleri arasında milli seferberlik başlattık. KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları ile beraber toplam 3 bin 886 kişiye uygulamayı girişicilik eğitimi verdik. Ülke genelinde nüfusa oranla en çok girişimcilik eğitimi veren il olduk. Eğitim alan kişiler içerisinde kadın sayımız bin 955, erkek sayımız ise bin 931 oldu. Yani burada pozitif ayrımcılık bayanlarımıza yapıldı. Uygulamalı girişimcilik sertifikası alan kadın girişimci sayımız erkek girişimci sayımızdan fazla oldu" şeklinde konuştu.İŞKUR İl Müdür Vekili Zarife Başer ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu kursların bir ortağı da biziz. Kursiyerlerimize kurslara katıldıkları 6 ay boyunca günlük 20 lira cep harçlığı ödemesi yaptık. Giderlerine katkıda bulunduk. 2016 yılında 875 kadınımız meslek eğitimine katıldılar. 450 kişilik de girişimcilik kursu açtık. 2017 yılında özellikle unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarında 200 kişiyi Halk Eğitim bünyesinde kursa başlattık. Bu kurslarda kursiyerlere desteğimiz günlük 30 lira oldu. Kursiyerlerimiz açılan kurslara yoğun ilgi gösteriyor"Yozgat'ın kendine has dokumalarının olduğunu hatırlatan Yozgat Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şenay Daştan Sipahi ise "Çalışma alanlarımız Yozgat'ta geniş. Halk Eğitim Merkezi yeni binasına taşındı. İŞKUR İl Müdürlüğün de işin içine girmesiyle Halk Eğitim Merkezinde yoğunluk arttı. Yozgat'taki bayanlarını çoğuna ulaşıyoruz. Mesleki eğitim almış kursiyerlerimize girişimcilik eğitimi verdik. 1000 tane bayan kursiyerimiz girişimcilik belgesi aldı. Bu 4 kurum bir araya gelince çok güzel sonuçlar çıkmaya başladı. Bez dokumanın avantajı oldu. Birçok yörenin olduğu gibi Yozgat'ın da kendine has dokumaları var. Kilim desenleri var. Bunları yavaş yavaş canlandırmaya çalışıyoruz. Yukarı seviyelere çıkarmayı planlıyoruz" dedi.