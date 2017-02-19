19.02.2017 17:00:49

Kadınlar kıraathanede toplandı

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve beraberindekiler, Altınova Tokmak Köyünde kıraathanede bayanlarla bir araya geldi.

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AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve beraberindekiler, Altınova Tokmak Köyünde kıraathanede bayanlarla bir araya geldi.AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca Tokmak Köyünde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. Tokmaklı bayanların istek ve taleplerini dinleyen Milletvekili Fikri Demirel, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Anayasa değişikliği konusunda da bilgi veren Demirel, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği Referandumunun ülke açısında önemli olduğunu söyledi.