01.03.2017 10:24:05

'Kadınlar Günü'nün favori çiçeği; lilyum'

Ciceksepeti.com yetkilisi Enis Kurt, lilyum çiçeği satışlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi en yüksek satış yoğunluğuna ulaştığını söyledi.

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Ciceksepeti.com yetkilisi Enis Kurt, lilyum çiçeği satışlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi en yüksek satış yoğunluğuna ulaştığını söyledi.Yaklaşan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla online çiçek siparişlerinin hızlı bir artış gösterdiğini belirten Ciceksepeti.com yetkilisi Enis Kurt, lilyum çiçeği satışlarının 8 Mart öncesi en yüksek satış yoğunluğuna ulaştığını söyledi. Kurt, "8 Mart ülkemizde resmi olarak ortalama 1 asırdır kutlanan önemli özel günlerden bir tanesi ve bu özel günde sevdikleriniz için yapabileceğiniz en zarif jestlerden biri çiçek göndermek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lilyumlara ilgi büyük. Canlılığı, zarifliği ve asilliği temsil eden gösterişli bir çiçek türü olan lilyumlar en fazla sipariş aldığımız ürünlerin başında geliyor" diye konuştu."Tek kişi tarafından verilen sipariş adetinin en yüksek olduğu gün"Kişi başına düşen sipariş miktarının da ortalamaların çok üzerinde olduğunu söyleyen Kurt, " Müşterilerimiz genelde 8 Mart'ta birden fazla sipariş veriyor. Annesi, yakın arkadaşları, eşi veya kız arkadaşı için aynı günde birden fazla sipariş veren müşteri sayımız oldukça yüksek" diye konuştu. Lilyuma alternatifi olarak, Barış Çiçeği ve beyaz orkidelerin de her daim talep gören ürün gruplarından olduğunu belirten Kurt, canlı çiçek satışlarının bu yıl önceki yıllara kıyasla daha yoğun olduğunu söyledi.