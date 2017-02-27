27.02.2017 15:48:06
02 Mart tarihinde fotoğraf sergisini açacaklarını belirten Zonguldak Fotoğraf Derneği Başkanı İbrahim Kerem Öztürk, "08 Mart Dünya kadınlar Günü nedeniyle Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenleyeceğiz. Dernek üyelerimiz Ali Özcan, Anıl Özdemir, Cemil Kaya, Çetin Alkılıç, Çiğdem Gürleyen, Doğuş İrtegüv, Ebru Sargın Koca, Emrah Baki Başoğlu, Emre Yazıcı, Gündüz Anıl, Güner Yaşkan, Hasan Koca, İbrahim Kerem Öztürk, Muhammet Yıldız, Mustafa Sözen, Nadir Özsoy, Şafak Tortu, Tolga Elemen ve Zeral Bozkurt'un fotoğrafları sergilenecek. Tüm Zonguldak halkı davetlidir" dedi.
Kadınlar Günü için fotoğraf sergisi düzenlenecek
Zonguldak Fotoğraf Derneği 08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 02-10 Mart tarihleri arasında Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenleyecek.Zonguldak Fotoğraf Derneği 08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 02-10 Mart tarihleri arasında Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenleyecek.
02 Mart tarihinde fotoğraf sergisini açacaklarını belirten Zonguldak Fotoğraf Derneği Başkanı İbrahim Kerem Öztürk, "08 Mart Dünya kadınlar Günü nedeniyle Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenleyeceğiz. Dernek üyelerimiz Ali Özcan, Anıl Özdemir, Cemil Kaya, Çetin Alkılıç, Çiğdem Gürleyen, Doğuş İrtegüv, Ebru Sargın Koca, Emrah Baki Başoğlu, Emre Yazıcı, Gündüz Anıl, Güner Yaşkan, Hasan Koca, İbrahim Kerem Öztürk, Muhammet Yıldız, Mustafa Sözen, Nadir Özsoy, Şafak Tortu, Tolga Elemen ve Zeral Bozkurt'un fotoğrafları sergilenecek. Tüm Zonguldak halkı davetlidir" dedi.