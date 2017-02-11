11.02.2017 17:16:06

Kadınlar güne kitap okuyarak başlıyor

Çorum'un Laçin ilçesinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 'Laçin'de Fırsat Var' adlı proje kapsamında eğitim alan kadın kursiyerler kurslardan önce bir saat kitap okuyor.

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Çorum'un Laçin ilçesinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Laçin'de Fırsat Var" adlı proje kapsamında eğitim alan kadın kursiyerler kurslardan önce bir saat kitap okuyor.AB Serbest Tavukçuluk Projesi Eğitmeni Yüksek Ziraat Mühendisi Gürsel Şenol öncülüğünde başlatılan kitap okuma kampanyası kapsamında güne kitap okuyarak başlayan kadınlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti."Laçin'de Fırsat Var" adlı projede eğitim alan kursiyerleri ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Bunu siz Laçin'de ispat ettiniz. Hem kitabımı okurum. Hem yemeğimi yaparım hem de çocuğumu büyütürüm diyorsunuz. Biz her zaman yanınızdayız. Günlük bir sayfa da olsa mutlaka okuyun. Yeni nesil okumayı bilmiyor. Elinde bir telefon onunla uğraşıyor. Buradaki bu alışkanlığınızı lütfen evlerinizde de devam ettirin. Çocuklarınız sizi örnek alacaktır" dedi.Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan tavukçuluk kursunda boş zamanlarında, derse erken geldiklerinde veya teneffüslerde kitap okuduklarını dile getiren Dudu Gürkan adlı kursiyer, "Akşam eve gittiğimiz de de kitap okuyoruz. Çocuklarımızla ailemizle birlikte de okuyoruz. Kitap okumak insanın ufkunu genişletiyor. Çocuklarımızın eğitimlerine daha çok yardımcı oluyoruz. Anneler olarak çocuk yetiştiridğimiz için öncelikle kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde öncelikle kitap okumalıyız" ifadelerini kullandı.