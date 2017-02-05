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Kadınlar Futsal Şampiyonasında milli takım heyecanı
05.02.2017 17:30:42

Kadınlar Futsal Şampiyonasında milli takım heyecanı

Eskişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonası'na katılan sporcular milli takıma katılabilmek için ve şampiyon olabilmek için ter döktü.

Eskişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonası'na katılan sporcular milli takıma katılabilmek için ve şampiyon olabilmek için ter döktü.

Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda 1 Şubat tarihinde başlayan İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonası bugün oynanan iki karşılaşmayla son buldu.

Şampiyona da 9 takım yarıştı. 5 gün süreyle İşitme Engelli Milli Takım Teknik Direktörleri Ali Metin ile Nihan Su oynanan karşılaşmalardaki oyuncuları izledi. Şampiyonlukta final maçı Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Mersin İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü 16-2'lik skorla kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada 3'üncü İstanbul Aksaray İşitme engelliler Spor Kulübü, 4'üncüsü ise Mersin İşitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında şampiyon olan takıma madalyalarını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi. İkinci takımın madalyası ise Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy verdi.

Şampiyona da milli takıma seçilen sporcuların Samsun'da düzenlenecek olan Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ter dökeceği öğrenildi.

Kupa töreni sonrası açıklama yapan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, "Bu organizasyondan memnun, geçen sene de yine burada yapmıştık. Tekrar Eskişehir'de gerçekleşiyor çünkü organizasyondan memnun kaldık. Artık maçlarımızı bitirdik, şampiyona sona erdi. Organizasyon gayet iyiydi. Bizi memnun eden şey il müdürümüz Hüseyin bey geldi, destek verdi. Odunpazarı Belediye başkanımız geldi. Sayın valimiz buraya geldi, işitme engelli camiasıyla görüştü. Gururlandık bundan sayın valimizin katılımından dolayı. Bizi mutlu etti kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Samsun bir marka haline gelecek"

Ayrıca Federasyon Başkanı Kihtir, Samsun'da gerçekleşecek olan olimpiyatlara da değinerek, "18-30 Temmuz arasında olimpiyatlar gerçekleşecek. Çok büyük bir organizasyon Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanımız bize sonsuz destek verdiler. Yüzümüzün akıyla inşallah dünyanın en iyi olimpiyatını Samsun'da yapacağız diye ümit ediyorum. Bunun için çalışıyoruz, yüzde 95'i hazır çok az bir şeyi kaldı. İnanıyorum ki bir marka olacağız. Samsun bir marka haline gelecek. 20 branş olacak, Türkiye'nin direk katılma hakkı olacak. Burada sporcularımız için organizasyonlarımız, kamplarımız devam edecek. Şu an burada Futsal Türkiye Şampiyonası'nda antrenörlerimiz vardı, onlar sporcularımızı seçtiler. Bundan sonra kamp süreci başlayacak, gerekli planlamaları yapacağız. Türkiye'nin ev sahibi olmasından dolayı çalışacağız, zorlanacağız belki futbolda ama daha fazla sporcu yetiştirildiği takdirde, madalya aldıkça, kazandıkça bir başarı getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen turnuva hakkında konuşan İşitme engelli Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, işitme engelli bayan futbol takımı için ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, "İşitme Engelli Bayan Futbolu için bizim ciddi olarak çalışmalarımız 3 senedir devam ediyor ama 3 yıllık peridotta tabii ki en ciddi olay bu sene. Çünkü 2017 yılında Samsun'da HİF Olimpik Oyunlarımız var. Bu oyunlara da bayan futbol takımı olarak katılacağız. Bunun için de tabii burada Futsal Türkiye Şampiyonası düzenledik. Bunun ceremesini de gördük. Nitelikli kızlarımız, bayanlarımız çıktı 5-6 tane bayan milli takıma seçtik. Genç bir takımımız var, yaş ortalaması 19. Bizim idealimiz tabi bunlarla yavaş yavaş devamlılıklarını kaydederek, ileri senelerde 2-3 sene sonra dünya çapında bir derece yapmamız" şeklinde konuştu.

"Bizim için önemli olan işitme engelli kadınlarımızı ve kızlarımızı spor alanlarına çekmek"

Milli Takım Teknik Direktörü Metin, kendileri için önemli olan hususun kadınları spor alanına çekmek olduğunu kaydederek, "Bizim için önemli olan işitme engelli kadınlarımızı ve kızlarımızı spor alanlarına çekmek, biz de onun farkındalığını gördük. katılım biraz daha yüksek oldu. Seyirciyi gördünüz baya bir kalabalık seyircimiz var. Normalde gelen Futsal seyircimizden daha fazla seyircimiz var" diye belirtti.

Kadınlar Futsal Şampiyonası'nda Şampiyon olan Muğla Ortanca Spor Kulübü Kaptanı Ayşenur Çankaya da duygularını dile getirerek, "Geçen sene yine turnuvalarda şampiyon olduk, sevindik. Daha sonra İtalya'ya gittik Dünya Şampiyonası için orada da şampiyon olmayı istemiştik ama kısmet olmadı. Tekrar çalışacağız, başarı getireceğiz. Şimdi yine turnuvada şampiyon olduk. Yine gençlerle birlikte, yeni katılan arkadaşlarımız var. 2017'deki olimpiyatlarda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk için de çok mutluyum" diye konuştu.

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