05.02.2017 17:55:03

Kadınlar futbol oynadı, erkekler tribünde kavga etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ile Başiktaş Bayan Futbol Takımı arasında oynanan maç sırasında tribünlerdeki erkek taraftarlar arasında kavga çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ile Başiktaş Bayan Futbol Takımı arasında oynanan maç sırasında tribünlerdeki erkek taraftarlar arasında kavga çıktı.Kdz. Ereğli Belediyespor Bayan Futbol takımı ile Başiktaş Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı Türkiye Kadınlar. Ligi mücadelesinde Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sakin başlayan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda ise Beşiktaş Bayan Futbol Takımı üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sırasında iki takımın erkek taraftarları kavga etti. Birbirlerine ellerine geçirdikleri sandalyeleri fırlatan taraftarları stada takviye olarak gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak dağıttı. Kavganın devam ettiği sırada tribünlerin önüne gelen Kdz. Ereğli Belediyesporlu bayan futbolcularda taraftarları sakin olmaya davet etti.Maç sonrası Beşiktaşlı kafile ve taraftarları taşıyan otobüsler ilçeden polis eskortu ile ayrıldı.