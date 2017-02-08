08.02.2017 22:14:26

Kadınlar Euroleague

Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 9. galibiyetine imza attı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 9. galibiyetine imza attı.Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ilk periyotu konuk takım 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 35-30 üstün girdi.İkinci yarıya hem savunmada hem de hücumda oldukça agresif başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seri sonucu skor farkını çift hanelere çıkardı. (41-30) Üçüncü periyotta rakibini tam anlamıyla domine eden Kanarya, Polonya ekibine sadece 12 sayı şansı tanıdı ve kaydettiği 22 sayıyla final periyotuna 57-42 önde girdi.Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe salondan 71-60 galip ayrıldı.